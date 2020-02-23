Дым от покрышек, костры, баррикады: что происходит на Украине после эвакуации граждан из Уханя

В четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала из китайского Уханя 73 человека, среди которых были как граждане Украины, так и иностранцы. Сказать, что прием был неприветливым - значит, не сказать ничего. На родине категорически отказывались принимать своих же сограждан, боясь распространения опасной коронавирусной инфекции на территории страны.

Самолет с эвакуированными в ожидании посадки совершил 35 кругов над аэродромом Харькова, проведя в воздухе около двух часов.

После долгожданного приземления воздушного судна автобусы с эвакуированными, в которых находились как женщины, так и дети, начали забрасывать камнями.

В Полтавской области, куда в санаторий попытались привезти людей, местные жители устроили настоящий «коронавирусный майдан»: жгли покрышки, перекрыли дороги, пошли в рукопашную с полицией и грозились устроить самосуд в лучших традициях средневековья - сжечь карантинный санаторий вместе с абсолютно здоровыми соотечественниками. У них по прибытии не было выявлено ни одного симптома респираторных заболеваний.

Массовая истерия на Украине начала набирать обороты. В Тернополе, куда изначально хотели отправить пассажиров из КНР, жители молят Богородицу не допустить заразу в родные края.

Дикие кадры с Украины повергли в шок весь мир - мракобесие, средневековье и мановщина - самые частые эпитеты иностранных СМИ.

«Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. И надо уже осознать: на Украине не Россию ненавидят, на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты. Как символично, что все это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Только тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский также пребывает в шоке от произошедшего и проводит параллель своего государства с Европой Средневековья.

«Вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать все, что мы с вами люди, а не... Ну, не хочу подбирать сейчас неправильное слово», - сказал он.

В ответ на это граждане советуют президенту поселить эвакуированных у себя дома, раз опасности нет.

Тем временем в Киеве день памяти героев «Небесной сотни» отмечают как действующий глава государства, так и бывший.

Зеленский с супругой скорбят на Аллее героев, а Петр Порошенко показательно роняет слезу под прицелами фотоаппаратов.

Глядя на работу действующего президента, все больше украинцев замечает, что раньше Зеленский пародировал Порошенко, сейчас - играет ту же роль, и это уже не смешно.

В Мюнхене он говорит заученные фразы про возвращение Крыма, однако тут же ему напоминают номер из шоу «Квартал-95» и называют единственным в мире комиком, спародировавшим себя в будущем.

Там же украинский лидер заявил о том, что войну в Донбассе уже закончил, правда, только «в своем воображении».

«Что будет дальше, как мы закончим войну, не зависит только от Украины. В моей ментальности, в моей культуре и в моем мозгу я закончил войну», - сказал Зеленский.

Буквально через три дня после этих слов жители Донбасса проснулись под звуки разрывов снарядов, выпущенных со стороны ВСУ. Новые массированные обстрелы начались во вторник, 18 февраля, под шквальным огнем оказались пять населенных пунктов.

И как бы случайно режим тишины был прерван аккурат в день, когда созванный по инициативе России Совбез ООН должен был обсудить вопрос исполнения Киевом Минских соглашений, точнее, их неисполнения. Из 13 пунктов реализованы только два, остальные Украина саботирует.

«Зеленскому необходимо добиться, чтобы в апреле состоялся "нормандский формат", а если Минское соглашение не выполняется, то нет повода для встречи. Он выбирает тактику Порошенко - повышение ставок. В момент провокации на Донбассе, когда получают от армии республики закономерный ответ, начинают орать, что хотят мира, а Россия срывает мирный процесс», - заявил политолог Армен Гаспарян.

Спустя некоторое время, словно в подтверждение этих слов, глава МИД Украины объявил о том, что Киев начал работу над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не раз выступала против их переписывания.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков открыто говорит, что для жителей Донбасса никакой амнистии и быть не может.

«Перед тем, как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», - заявил глава ведомства.

Впрочем, для жителей Донбасса шесть лет как не секрет, что Украина не для украинцев, по крайней мере, не для тех, кто хочет говорить по-русски, и, как выяснилось, не для эвакуированных из Поднебесной, которых разъяренная толпа чуть не превратила в новую «Небесную сотню» - видимо, боясь заразиться, не решились вступить с ними в рукопашную. Вряд ли в Донбассе кто-то мечтает вернуться в такую Украину.