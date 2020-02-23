СМИ: Трамп заявил о намерении подписать мирное соглашение с «Талибаном»*

Американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается лично подписать соглашение с запрещенным в России радикальным движением «Талибан»*. Согласно ожиданиям лидера страны, оно должно привести которое приведет к миру в Афганистане.

«Да, я бы поставил под ним свою подпись», - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он при соответствующей возможности подписать мирное соглашение с талибами.

Президент отметил, что «Талибан»* «устал воевать», а афганский «народ хочет заключить сделку», которая приведет страну к миру, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с талибами. По данным некоторых СМИ, соглашения о перемирии уже достигли, в скором времени оно вступит в силу.

*«Талибан» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.