На Украине стало плохо эвакуированной из Китая иностранке

Иностранке, эвакуированной из КНР на Украину в связи со вспышкой коронавируса, вызвали бригаду скорой помощи из-за резкого недомогания. Об этом рассказал заместитель главы украинского Минздрава Виктор Ляшко.

Отмечается, что пациентка жаловалась на сильные боли в животе.

«Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Сработали оперативно - зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм», - отметил он на своей странице в Facebook.

В ходе обследования было установлено, что причиной резкого недомогания эвакуированной иностранки стало обострение хронической гастроэнтерологической болезни.



На данный момент женщина чувствует себя хорошо, ей были составлены план специального лечения и диета. Никаких признаков острых респираторных заболеваний врачи не обнаружили.

В четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала из китайского Уханя 73 человека, среди которых граждане страны и иностранцы. По прибытии в аэропорт Харькова ни у одного из пассажиров симптомов коронавирусной инфекции выявлено не было, однако людей все равно определили в медицинский центр нацгвардии в поселке Новые Санжары.