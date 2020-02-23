Путин: РФ не позволит искажать историю Великой Отечественной

Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, которые направлены на это. Об этом заявил Владимир Путин.

Выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, президент отметил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия, которые посвящены 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей», - сказал глава государства.

Он отметил, что в кровопролитных боях отечественные воины не только изгнали агрессора со своей территории, но и с честью выполнили освободительную миссию - помогли другим государствам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников.

«Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа», - добавил Путин.

Президент также заявил, что Россия никому не позволит перечеркнуть эту героическую страницу истории и будет изобличать любые попытки исказить историю, «предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства».