Путин отметил вклад ВС РФ в Сирии в предотвращение угрозы для страны

Владимир Путин в рамках праздничного мероприятия в Кремле поблагодарил всех российских военных, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Президент отметил, что в САР наши военнослужащие подтвердили свой высокий профессионализм, боеспособность и силу духа. Они уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки. На дальних рубежах военные смогли предотвратить большие угрозы для нашей родины, а также помогли сирийцам сохранить суверенитет страны.

«Сегодня безопасность России в надежных руках. Наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков и дальних походов», - заявил глава государства.

Ранее президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. В церемонии участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также секретарь Совбеза Николай Патрушев.