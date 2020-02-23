Военный источник опроверг сообщения СМИ об «остановке» самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Сирии. Таким образом, данная информация не соответствует действительности.

Ранее в паблике «Военный обозреватель» появились сведения о том, что боевые самолеты российских ВКС якобы не позволили турецкой колонне войти в населенный пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб.

По данным военного источника, приведенная выше информация является фейком.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал о том, что Турция не сумела выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, Анкара не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством, от боевиков.