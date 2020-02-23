Путин: армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением

Армия и флот России будут оснащаться новейшим вооружением, включая лазерные и гиперзвуковые комплексы. С таким заявлением сегодня, 23 февраля, выступил президент РФ Владимир Путин в Кремле на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

Путин добавил, что Россия и дальше будет добиваться того, чтобы армия и флот становились все более современными, а, следовательно, страна намерена укреплять потенциал стратегических сил и направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику. Президент подчеркнул, что речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах, а также о высокоточных системах.

«Многие из наших вооружений не имеют аналогов в мире. По ряду перспективных образцов - это фактически оружие будущего - мы перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной боевой готовности. Обороноспособность, безопасность России надежно обеспечена в долгосрочной перспективе», - сказал Путин.

Президент также отметил прочную основу Вооруженных сил РФ - мужественность и преданность Отечеству.

«Настоящие патриоты, солдаты и сержанты, особенно подчеркну - наши офицеры. Долг командиров всех уровней не только до тонкостей знать свое дело, но и воспитывать своих подчиненных, служить для них образцом во всем. Офицер научит - солдат сделает. Государство высоко ценит военных профессионалов», - уточнил он.

День защитника Отечества отмечается в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. С 1922 года 23 февраля традиционно отмечалось как День Красной армии, позже носило названия День Советской армии, День Советской армии и Военно-морского флота. Это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.