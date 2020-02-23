«Нет выше чести, чем носить русский мундир»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент выразил уверенность в том, что армия и флот России будут надежно стоять на службе интересов страны и достойно решать поставленные задачи.
© Фото: ТРК "Звезда"
На концерте в честь Дня защитника Отечества в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил России.
«Хочу сердечно поздравить ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил, всех граждан России с Днем защитника Отечества», - сказал президент.
В своем поздравлении президент отметил, что на протяжении нескольких десятилетий праздник отмечается с огромным подъемом и всей страной, служит символом глубокого уважения.
«Нет выше чести, чем носить русский мундир», - отметил Путин, процитировав Михаила Кутузова.
Также глава государства заявил, что уверен, что российская армия и флот будут надежно стоять на службе интересов страны и достойно решать поставленные задачи.