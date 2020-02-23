Серфер «поймал волну» в затопленном лесу Ленобласти: видео

В Ленинградской области на берегу Финского залива серфер прокатился на доске по затопленному лесу. Видео необычного экстрима было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как спортсмен на SAP-борде маневренно преодолевает небольшие волны мимо деревьев и елей. Несмотря на то, что он находится в лесу, ему удалось поймать волну.

«Жаль, что размер волн был маловат», - подписал серфер под видео.

Однако он отметил, что в такой обстановке провести небольшую тренировку «было в самый раз».