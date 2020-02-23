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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Ирина Егорова
02:02 23.02.2020
Самые теплые и искренние слова благодарности и поздравления министр обороны России выразил ветеранам Великой Отечественной войны.
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества. Солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам, мичманам, офицерам он пожелал счастья, благополучия, стойкости духа и новых свершений во имя Родины.

«Самые теплые и искренние слова благодарности хочу адресовать ветеранам Великой Отечественной войны. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил», - обратился глава военного ведомства к ветеранам.

Он напомнил, что 2020 объявлен Годом памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Шойгу отметил, что героические традиции предшественников с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих.

«Ежедневно совершенствуя профессиональное мастерство, уверенно осваивая современные вооружение и военную технику, они добросовестно выполняют свой воинский долг по защите национальных интересов России», - сказано в поздравлении, опубликованное на сайте Министерства обороны РФ. 

В соответствии с приказом в ознаменовании Дня защитника Отечества Сергей Шойгу приказал провести артиллерийские салюты в честь 23 февраля. 

День защитника Отечества отмечается в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии 23 февраля. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», позже носила названия «День Советской армии», «День Советской армии и Военно-морского флота». Это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.

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