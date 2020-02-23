Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества. Солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам, мичманам, офицерам он пожелал счастья, благополучия, стойкости духа и новых свершений во имя Родины.

«Самые теплые и искренние слова благодарности хочу адресовать ветеранам Великой Отечественной войны. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил», - обратился глава военного ведомства к ветеранам.

Он напомнил, что 2020 объявлен Годом памяти и славы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Шойгу отметил, что героические традиции предшественников с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих.

«Ежедневно совершенствуя профессиональное мастерство, уверенно осваивая современные вооружение и военную технику, они добросовестно выполняют свой воинский долг по защите национальных интересов России», - сказано в поздравлении, опубликованное на сайте Министерства обороны РФ.

В соответствии с приказом в ознаменовании Дня защитника Отечества Сергей Шойгу приказал провести артиллерийские салюты в честь 23 февраля.

День защитника Отечества отмечается в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии 23 февраля. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», позже носила названия «День Советской армии», «День Советской армии и Военно-морского флота». Это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.