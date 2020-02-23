Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Группа Go-A представит Украину на предстоящем Евровидении-2020. Конкурс пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Музыканты стали победителями национального отбора, финал которого транслировался в субботу на «Первом национальном» телеканале.

В финале за возможность представлять Украину на конкурсе боролись еще пять претендентов: группа Tvorchi, певцы David Axelrod, Khayat и певицы Jerry Hail и KRUTЬ.

Музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году будет проведен в 65-й раз. Площадкой его принятия станет концертный зал Роттердама Ahoy. Девиз предстоящего мероприятия - «Open Up «(«Откройся»). Его логотипом был избран круг из флагов 41 страны-участницы, изображенных в порядке первого участия в конкурсе.

В прошлом году страна пропустила конкурс по причине развернувшегося скандала. Выбранная по итогам национального отбора певица Анна Корсун под псевдонимом Maruv отказалась от участия в Евровидении. После победы на отборе певице выставили ряд условия, включая политические, которые она не смогла принять. Финалисты отбора, занявшие следующие два места после Maruv также отказались представлять Украину на европейском конкурсе.