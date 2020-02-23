Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

В результате мощного землетрясения в Иране количество пострадавших в Турции увеличилось до 37 человек, девять - погибли. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Девять раненых находятся в критическом состоянии. Поисково-спасательные работы продолжаются», - цитирует главу минздрава агентство Anadolu.

Как уточнил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, пострадавшие и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп.