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В Кремле заявили о невыполнении Турцией договоренностей по Сирии

Светлана Головина
15:05 23.02.2020
Меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР был принят 22 октября 2019 года в Сочи.
В Кремле заявили о невыполнении Турцией договоренностей по Сирии
© Фото: Juma Mohammad, Globallookpress

Турция пока не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в октябре 2018 года и 2019 года Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также акцентировал внимание на том, что в рамках достигнутых соглашений именно Анкара должна «обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений».

По его словам, боевики на территории Идлиба прекрасно оснащены оружием и непрерывно снабжаются амуницией, боеприпасами и военной техникой.

«Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия - 1».

Незадолго до этого в Кремле сообщили, что Россия является заинтересованной стороной в проведении четырехстороннего саммита по Сирии.

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