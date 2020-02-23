В Кремле заявили о невыполнении Турцией договоренностей по Сирии

Турция пока не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в октябре 2018 года и 2019 года Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также акцентировал внимание на том, что в рамках достигнутых соглашений именно Анкара должна «обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений».

По его словам, боевики на территории Идлиба прекрасно оснащены оружием и непрерывно снабжаются амуницией, боеприпасами и военной техникой.

«Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия - 1».

Незадолго до этого в Кремле сообщили, что Россия является заинтересованной стороной в проведении четырехстороннего саммита по Сирии.