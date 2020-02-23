В МИД объяснили, зачем США нужна нестабильность на Ближнем Востоке

Некоторые силы в американской элите заинтересованы в поддержании нестабильности в государствах Ближнего Востока, чтобы «половить рыбку в мутной воде». Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

«Иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем, чтобы, воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде», - сказал он в интервью греческому изданию To Bhma.

В качестве примера он привел ситуацию, связанную с ликвидацией Сулеймани, который вносил большой вклад в дело по борьбе с терроризмом, в частности, разгром запрещенной в России ИГИЛ*.

Также Богданов обратил внимание, что в Соединенных Штатах звучат заявления, подобные тому, что говорил американский президент Дональд Трамп, выступая в конгрессе, о желании «покончить с войнами на Ближнем Востоке» и свернуть или, по крайней мере, уменьшить военное присутствие США в горячих точках.

«Выполнение этих планов, безусловно, оздоровило бы ситуацию в регионе», - отметил представитель МИД.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после того, как американские войска нанесли удары по объектам шиитской «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке в декабре прошлого года. После этого сторонники движения начали штурм американской дипломатической миссии в Багдаде, а потом в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандис. Соединенные Штаты считают их причастными к организации штурма посольства.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.