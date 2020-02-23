В честь Дня защитника Отечества в Литве возложили цветы к могилам советских воинов

В Вильнюсе и других городах Литвы прошли церемонии возложения венков и цветов к могилам советских воинов по случаю Дня защитника Отечества.

Мероприятия прошли у Воинского мемориала в столице на Антакальнисском кладбище. В ней участвовали члены Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, которые сражались на стороне антигитлеровской коалиции, посольств России и Белоруссии, объединений ветеранов Советской армии и представители общественности.

«Наш долг отмечать этот святой день, хранить память прежде всего о тех защитниках Отечества, которые отстояли мир в Великой Отечественной войне», - выступил с обращением к собравшимся посол России в Литве Александр Удальцов.

На территории мемориала захоронены свыше трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших в 1944 году в боях за освобождение Вильнюса. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, сообщает ТАСС.