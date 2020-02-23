Буря из рыжего песка «поглотила» Канарские острова: видео

В буквальном смысле оранжевый уровень опасности на Канарских островах вызвали облака красного песка, которые окутали регион в результате шторма, пишет Daily Mail. Песчаная буря пришла из африканской пустыни Сахара, снизив видимость вокруг до минимума.

Сложившиеся метеоусловия оказались критическими для пилотов самолетов, в результате чего аэропорт Гран Канария вынужден был отменить вылеты всех запланированных рейсов на этот день и отказать в посадке 19 самолетам, которые должны были приземлиться в воздушной гавани.

По данным Aena, буря также приостановила работу аэропортов Тенерифе-Южный имени королевы Софии и Тенерифе-Северный, что затронуло около 230 рейсов.

Согласно прогнозу испанских синоптиков, буря продолжит бушевать до понедельника, при этом порывы ветра будут достигать до 120 км/ч.