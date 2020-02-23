СМИ: третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Японское Министерство здравоохранения официально подтвердило гибель третьего по счету пассажира с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в карантине в порту города Йокогама.

Умершим оказался мужчина в возрасте 80 лет, который оставался после заражения в медблоке на корабле, сообщает телеканал NHK. Первые двое умерших от вируса с Diamond Princess тоже были в возрасте 80 лет.

Как утверждается, к настоящему времени на корабле заразились уже 634 человека. Среди них как пассажиры, так и члены экипажа.

Ранее стало известно, что трое россиян с этого лайнера заразились коронавирусом и находятся в японских больницах.

Сегодня восемь российских граждан с Diamond Princess эвакуированы в Казань силами МЧС.