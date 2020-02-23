От заморозков до оттепелей: в последнюю неделю февраля Москву ждут сложные метеоусловия

Резкие колебания атмосферного давления и так называемая «барическая пила» отрицательно скажутся на здоровье метеозависимых людей в столице. В соответствии с прогнозом на последнюю неделю февраля, который дали «Звезде» в центре погоды «Фобос», во все дни кроме вторника москвичей ждут похолодание и сложные метеоусловия.

«Ожидаются осадки в смешанной фазе - и снег, и мокрый снег, и дождь. Соответственно, с порывистым ветром. При этом столбики термометров будут колебаться от заморозков в ночные часы до слабых оттепелей днем», - пояснил ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец.

Говоря о прогнозе на март, синоптик напомнил, что примерно до 27-го числа по климату этот месяц в России считается еще зимним. Поэтому слабые заморозки в начале календарной весны изредка будут возвращаться, но экстремальных показателей все же достигнут.

Тишковец рассказал, что очень теплая зима, которая была в этом сезоне, предоставит карт-бланш грядущей весне.

«По долгосрочным прогнозам грядущий март в Москве окажется на 2-5 градусов выше положенной нормы», - говорит эксперт.

Следует отметить, что норма для первого месяца календарной весны в Москве составляет -5...-6 градусов ночью и около +1,5 днем. Соответственно, разницу в температуре нужно прибавлять к этим значениям.