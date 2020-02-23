Климатолог рассказал, каким будет предстоящее лето

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», - рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

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