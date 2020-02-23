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Климатолог рассказал, каким будет предстоящее лето

Ирина Егорова
01:41 23.02.2020
Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур, рассказал специалист.
Климатолог рассказал, каким будет предстоящее лето
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», - рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Такая закономерность объясняется многолетними наблюдениями. Природа будет стараться выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур, цитирует слова специалиста Ura.ru.

Аномально теплая погода в России сделала зиму по-настоящему европейской. Зима 2020 года несколько раз била температурные рекорды: на ВДНХ таял каток, распускались подснежники, грибники открывали сезон.  

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