Матвиенко поздравила российских военных с Днем защитника Отечества

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила с 23 февраля всех защитников Отечества. По ее словам, это всенародно любимый праздник. Текст поздравления опубликован на сайте Совфеда.

«Доблесть и мужество российского воинства - пример несгибаемой воли, верности долгу и патриотизма, которые золотыми буквами вписаны в летопись отечественной истории», - говорится в документе.

Также отмечается историческая преемственность. По словам Матвиенко, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, а также представители силовых структур и все, кто трудится над обеспечением безопасности государства и его граждан, являются достойными наследниками поколения победителей, бережно хранят и приумножают славные боевые традиции отцов и дедов. И это особенно важно в год 75-летия Великой победы.

Напомним, праздник 23 февраля был установлен в 1922 году в честь четвертой годовщины формирования Красной Армии. С 1922 года эта дата отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года - «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы - «День Советской армии и Военно-морского флота». С 1992 года праздник носит название «День защитника Отечества».