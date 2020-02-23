В Кремле обозначили позицию Путина по проведению четырехстороннего саммита по Сирии

Россия является заинтересованной стороной в проведении четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча лидеров четырех государств - России, Турции, Франции и Германии - может состояться тогда, когда стороны согласуют графики встречи четырех президентов. С соответствующим заявлением Песков выступил в эфире телеканала «Россия-1».

Что же касается даты проведения саммита, то, по словам пресс-секретаря президента РФ, она еще уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. В результате беседы стороны выразили готовность к проведению совместной встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.

Двадцатого февраля боевики в Идлибе предприняли несколько массированных атак с бронетанковой техникой против армии Сирии. Турецкие военные поддержали боевиков артиллерийским огнем, в связи с чем те сумели прорвать оборону.

По просьбе сирийского командования самолеты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам. Это позволило войскам САР отбросить боевиков и отбить все атаки.