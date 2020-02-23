Названы самые мужественные города России и СНГ

Лидером рейтинга самых мужественных российских городов стала Москва.

Эксперты провели интернет-опрос и узнали мнение свыше пяти тысяч пользователей на тему: в каком городе России и СНГ живут «самые мужественные мужчины».

Помимо российской столицы, в список также вошли Челябинск, Екатеринбург, Минск, Петербург, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань и Нур-Султан.

За Москву проголосовали 14% респондентов. За Екатеринбург свои голоса отдали 11% опрошенных, за Минск - 10%, за Ростов-на-Дону - 9%, за Краснодар - 8%. За Челябинск высказались 6%, за Петербург - 5%, за Уфу и Казань - по 4%, за Нур-Султан - 3%, сообщает «ТурСтат».