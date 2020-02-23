Италия будет бороться с коронавирусом по китайскому «рецепту»

Власти Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-2019 предпримут строгие меры, аналогичные тем, которые ввел у себя Китай.

Как пишет Corriere della sera со ссылкой на премьер-министра Джузеппе Конте, в стране будут полностью изолированы отдельные населенные пункты. Ограничения коснутся 11 коммун на севере страны, включая деревни около города Кодоньо в 60 километрах от Милана. Там проживают примерно 50 тысяч человек.

В коммунах уже закрыты супермаркеты и рестораны, а в Милане приостановили работу муниципальные общественные учреждения. Жителям деревень запретят покидать свои населенные пункты. Кроме того, в них также закроют въезд, для чего сооружаются контрольно-пропускные пункты.

В итальянских провинциях Ломбардия и Венето зафиксировано 79 случаев заболевания, два человека умерли, один выздоровел.