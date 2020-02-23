Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Восемь граждан России, ранее находившихся на круизном лайнере «Diamond Princess», где была зафиксирована вспышка коронавируса, вернулись в Россию. Они будут помещены на карантин в Казани. Об этом сообщает секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По словам Голиковой, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение эвакуировать россиян с корабля. Эвакуация прошла 22 февраля.

В Россию были доставлены восемь человек. У троих из них во время нахождения на лайнере был обнаружен коронавирус. Остальные россияне на корабле отказались от перелета бортом МЧС.

Эвакуация осуществлялась авиацией МЧС при способствовании МИД России, посольства РФ в Японии, а также с участием специалистов Роспотребнадзора и врачей из России, наблюдавших за состоянием россиян и обеспечивших поддержание противоэпидемического режима.

«Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», - сообщила Голикова.

Все граждане, покинувшие корабль, а также персонал, проводивший эвакуацию, пройдут двухнедельный карантин в специальном учреждении в Казани. В его ходе россиян проверят на наличие нового коронавируса.

На корабле «Diamond Princess», вышедшем из японской Йокогамы 20 января сегодня остается менее 2000 человек. Судно вернулось в порт 20 января и было помещено на карантин после обнаружения нового заболевания у гражданина Китая, сошедшего в Гонконге.