Больницу в Казани, куда эвакуировали россиян из Японии, показали изнутри

Находящиеся на карантине в Казани россияне в связи с возможным заражением коронавирусом будут находиться в комфортных условиях. Об этом можно судить во видеокадрам, распространенным пресс-службой президента Татарстана Рустама Минниханова.

На них запечатлено, как выглядит республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Андрея Агафонова изнутри. Именно там будут в течение 14 дней пребывать граждане РФ, эвакуированные с круизного лайнера в Японии. Светлые палаты с душевыми кабинами тщательно продезинфицированы медицинскими работниками в специальных защитных костюмах.

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, побывавшая в учреждении, вместе с пациентами весь срок карантина покидать здание не смогут и наблюдающие за ними врачи. Для этого весь блок, где расположены эти специальные боксы, находится под охраной сотрудников Росгвардии.

Напомним, восемь граждан РФ со стоящего в японском порту Йокогама судна были эвакуированы в Казань специальным бортом МЧС. Остальные туристы-россияне пожелали остаться в Японии.