Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 февраля, посетил Александровский сад, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла под сопровождение оркестра.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам, мичманам, офицерам с поздравлением. Министр пожелал счастья, благополучия, а также стойкости духа и новых свершений во имя Родины.

День защитника Отечества отмечается в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. С 1922 года 23 февраля традиционно отмечалось как День Красной армии, позже носило названия День Советской армии, День Советской армии и Военно-морского флота. Это праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.