Приморский «богатырь» Иван Савкин сдвинул с места 8-тонный военный тягач: видео

На Центральной площади города Владивостока силач-рекордсмен Иван Савкин провел традиционное показательное выступление, он «взял на буксир» военный тягач трехмостовый «Урал», масса которого составляет восемь тонн.

Посмотреть на представление пришли многочисленные жители Владивостока, все они активно поддерживали силача.

Тягач поддался Савкину с первой попытки. В результате он отбуксировал «Урал» на расстояние десять метров. Видео он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Как заявил силач, прошедшее мероприятие - это «легкая тренировка». В мае 2020 года приморец собирается отбуксировать большой теплоход Камчатского морского пароходства.