Семь человек в Турции погибли из-за землетрясения на границе с Ираном

По меньшей мере семеро человек, включая троих детей, погибли в турецкой провинции Ван в результате мощного землетрясения, произошедшего в Иране.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, еще пятеро человек ранены и доставлены в больницу. Под завалами до сих пор находятся люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Эпицентр толчков магнитудой 5,7 располагался в пограничном районе между Ираном и Турцией: в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине пять километров.