СМИ раскрыли схему проведения референдума по поправкам в Конституцию

Концепция проведения референдума по поправкам в Конституцию предполагает предварительное трехступенчатое одобрение самих поправок и вынесение их на всенародное голосование единым пакетом. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Сначала поправки должны одобрить две трети заксобраний субъектов федерации, затем Совфед, а затем их подпишет президент. После этого пакет поправок будет вынесен на всенародный референдум. В бюллетене для голосования при этом будет всего один вопрос. Это означает, что граждане, отвечая на него, будут решать судьбу всех поправок сразу.

Крашенинников также отметил, что в организации референдума уделяется большое внимание привлечению наблюдателей на участки для голосования.

«Нам важна только достоверность, важно понимать, что никто не вбрасывает пачками бюллетени», - передает РБК слова Крашенинникова.

Отмечается, что назначать наблюдателей будет Общественная палата по соглашению с организациями, готовыми предоставить своих добровольцев.

Ранее сообщалось, что для разъяснительной работы по поправкам будут привлечены сто тысяч волонтеров.