В Крыму прошел торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества

У здания Госсовета Крыма прошел торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества. На площади собрались около 300 человек, в их число вошли представители народного ополчения, казачества, общественности и ветеранских организаций.

В своем выступлении глава республики Сергей Аксенов заявил, что День защитника Отечества сплотил жителей полуострова в дни Крымской весны, когда 23 февраля 2014 года начались формироваться добровольные роты народного ополчения.

«Сегодня - прекрасный день. Все мы помним события шестилетней давности, когда здесь 23 февраля 2014 года формировались первые роты народного ополчения Крыма. Мы все с вами видели этот подъем и верили, что Крым выстоит. События 23 февраля были переломными (в Крымской весне - прим. ред.). Всех с праздником!» - отметил он.

Первый зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс добавил, что шесть лет назад именно День защитника Отечества стал прологом возвращения полуострова в состав Российской Федерации.

Перед республиканским парламентом был дан концерт, в котором участвовали творческие коллективы региона. Все желающие могли посоревноваться в сборке-разборке автомата Калашникова, сообщает ТАСС.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года властями Крыма и Севастополя был проведен референдум. За воссоединение с Россией отдали свои голоса 96,7% и 95,6% соответственно.