«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский президент Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали ему видеобращение.

Молодые люди, которых Зеленский назвал подстрекателями, уже были замечены в протесте против рынка земли, обвинение президента опровергли. Также они заявили, что являются жителями Полтавской области, а не приезжими участниками, которые хотели дестабилизировать ситуацию, связанную с прибытием эвакуированных украинцев из Китая, сообщает «Страна.ua».

Напомним, 20 февраля в киевском аэропорту Борисполь сел самолет с эвакуированными гражданами Украины из КНР, на его борту было 73 человека, среди которых 45 украинцев и 28 иностранных граждан. Люди были доставлены в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Местные жители оказались недовольны таким решением и начали устраивать протесты, которые переросли в столкновения с сотрудниками полиции.

Автобус с людьми забросали камнями и палками. В противостоянии с силовиками более 10 человек пострадали. Полицией были задержаны 24 протестующих.

Двадцать первого февраля украинский лидер высказался о подстрекателях на митинге в Новых Санжарах, назвав их «вирусологами в спортивных костюмах». Двадцать второго февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов теорию президента о протестующих подтвердил, рассказав о профессиональных провокаторах в толпе местных жителей.