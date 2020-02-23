В МЧС рассказали, как проходила эвакуация россиян из Токио

Экипаж самолета Ан-148 - специального борта МЧС, которым сегодня утром доставили в Казань россиян с карантинного судна в Японии - пройдет дополнительное медицинское обследование. Спецрейс выполняли восемь членов экипажа и шестеро сотрудников опергруппы. Все они были одеты в специальные защитные костюмы.

Окончив свою профессиональную работу, сотрудники сейчас отдыхают после длительного перелета и скоро вернутся домой, где дополнительно посетят медиков.

«По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в РФ, 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Йокогама», - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Что касается самих эвакуированных россиян, то все восемь человек находятся в инфекционной больнице Казани и чувствуют себя удовлетворительно, температуры ни у кого нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова после посещения госпиталя.