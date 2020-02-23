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СМИ: МиГ-29К ВМС Индии потерпел крушение на Гоа

Наталия Майорова
10:50 23.02.2020
Инцидент завершился благополучно: пилот успел вовремя катапультироваться.
СМИ: МиГ-29К ВМС Индии потерпел крушение на Гоа
© Фото: indianairforce.nic.in

В СМИ появились сообщения о крушении истребителя МиГ-29К ВМС Индии на Гоа. В результате катастрофы пострадавших нет.

По данным India Today, инцидент случился в воскресенье, 23 февраля. Истребитель индийских ВМС совершал обычный учебный вылет. Воздушное судно потерпело крушение вблизи побережья Гоа.

Издание цитирует заявление ВМС Индии, согласно которому уже начато расследование по данному крушению. Пилот истребителя вовремя успел катапультироваться.

Данная катастрофа в этой области для ВМС Индии уже не первая: так, в ноябре прошлого года еще один индийский МиГ-29К потерпел крушение вблизи деревни на Гоа. Тогда обоим пилотам, которые находились на борту, также удалось спастись.

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