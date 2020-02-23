Инженер-приверженец теории о «плоской» Земле погиб при запуске самодельной ракеты в США

Инженер-любитель из США Майк Хьюс, известный по прозвищу Безумный Майк, погиб, пытаясь подняться на высоту пять тысяч футов на самодельной ракете в пустыне штата Калифорния. Об этом пишет Los Angeles Times.

Зрители, приехавшие посмотреть очередной рискованный трюк экспериментатора недалеко от города Барстоу, запечатлели на видео не сработавший вовремя парашют и смертельное падение астронавта-любителя.

Хьюс запомнился публике своим заявлением о том, что он верит в теорию плоской Земли. В 2018 году инженер сообщил журналистам, что планета «имеет форму фрисби» и он обязательно полетит в космос, чтобы в этом убедиться.

В течение нескольких десятилетий Безумный Майк показывал различные трюки: от прыжков на лимузине на длинные дистанции до полетов на ракетах, сделанных из подручных материалов.