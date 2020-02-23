Водитель, который вез поступивших из Уханя украинцев, слег с температурой

У водителя одного из автобусов, перевозивших украинских и иностранных граждан, эвакуированных из Уханя и направленных на карантин в санаторий, поднялась температура. Об этом в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Медицинское обследование определило, что причиной недомогания стало обострение артрита на колене, которым был болен мужчина. Кроме того, температура держалась повышенной лишь час.

Министр рассказал, что все водители транспортных средств, перевозивших эвакуированных из эпицентра коронавируса людей, находятся на карантине. Сам транспорт прошел тщательную дезинфекцию.

Накануне Украина провела эвакуацию из столицы китайской провинции Хубэй 45 своих граждан и 27 иностранцев. Позже было решено направить их на карантин в поселок Полтавской области Новые Санжары, что вызвало активные протесты местного населения.