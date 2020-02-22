«Санек, держаться!»: опубликованы кадры с места обысков Логинова и Гараничева в Италии

Сегодня, 22 февраля, в Антерсельве в Италии прошли обыски в номере у российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева.

«Сами открыли. Просили сидеть на месте. Проверяли мои вещи. Я попросил, чтобы пришел более компетентный переводчик. Какое-то недоверие... Забрали компьютер, личные вещи, телефон», - сказал биатлонист в комментарии «Матч-ТВ».

Логинов отметил, что его ситуация расстраивает, однако выразил надежду, что все не останется замятым.

«Я не говорю об извинениях, но это сильно расстраивает. Это не беспредел, но... В любом случае мы не сломаемся. У нас менталитет не такой», - отметил он.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в свою очередь подчеркнул, что о ситуации осведомлен министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, обыски провели не только в номере Логинова, но и в машине личного тренера - Александра Касперовича.

Кадры с места были опубликованы в паблике «Реальный Гу». За кадром слышно, как автор ролика подбадривает биатлониста.

«Санек, держаться!» - говорит он.

В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются.