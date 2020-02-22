Губерниев: при обыске биатлонистов изъяты компьютер и телефон Логинова
Обыски проходят в номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева.
© Видео: паблик Реальный Гу © Фото: guberniev_dmitry, instagram
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил информацию об обысках, которые проходят в номерах участников ЧМ по биатлону Александра Логинова и Евгения Гараничева.
«Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъят компьютер и телефон Логинова, силовики приехали в 6 утра», - написал Губерниев у себя в Instagram.
Ранее «Звезде» сообщил об обысках в номерах спортсменов в гостинице в Италии первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.
Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянском Антхольц-Антерсельва с 12 по 23 февраля 2020 года.