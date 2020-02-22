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Где похоронена Нефертити: ученые нашли тайную комнату в гробнице Тутанхамона

Валентина Пескова
10:19 22.02.2020
Теория, что место захоронения царицы находится за стенами гробницы ее сына, недавно нашла подтверждение.
Где похоронена Нефертити: ученые нашли тайную комнату в гробнице Тутанхамона
© Фото: Kenneth Garrett, Danita Delimont, Globallookpress

Археологи с древних времен и до наших дней до сих пор бьются над ответом на вопрос, где же находится место захоронения царицы Древнего Египта Нефертити. Теория о том, что она может покоиться неподалеку от гробницы своего сына, фараона Тутанхамона, кажется недавно нашла подтверждение.

Как сообщает Business Insider, группа ученых, которую возглавляет бывший египетский министр до делам древностей, осмотрела гробницу с помощью радара и обнаружила в ней ранее неизвестную область за стеной. ее размеры составляют примерно два метра в высоту и 33 метра в длину.

Таким образом просканированная территория может являться тайной комнатой, где может располагаться гробница самой царицы.

 «Это потрясающе интересное открытие. Очевидно, что за северной стеной усыпальницы что-то есть», - прокомментировал египтолог из Чикагского университета.

Британский историк Николас Ривз, впервые предположивший, что главная супруга фараона Эхнатона Нефертити похоронена рядом с Тутанхамоном, считает, что данный факт может стать самым крупным открытием в истории археологии. Однако другие специалисты восприняли новость о возможном открытии гробницы царицы Египта не совсем положительно. Как заявил первый министр по делам древностей Зари Хавасс, что команда археологов использовала ненадежную технологию, которая до этого «ничего не давала ни на одном месте раскопок в Египте».

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