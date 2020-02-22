Трюк, который не могут повторить: секрет циркового номера Милаева

Сегодня Большим Московским цирком руководит Эдгард Запашный, а когда-то его директором был Евгений Милаев. Он был известен как зять Леонида Брежнева, но в первую очередь как потрясающий артист.

Сегодня его имя знают все цирковые. Но когда-то и он, и его родители были очень далеки от этого искусства.

«Бабушка была простая, она в приюте работала с детьми. Любовь к цирку у папы появилась, когда они уже тогда из Тифлиса переехали в Ростов-на-Дону, потому что она донская казачка, повела детей приюта, в котором работала, в цирк. И папа влюбился в этот цирк», - рассказывает дочь Евгения Милаева Наталья.

И будущий артист стал мечтать выступать на арене с тех пор, как впервые увидел на манеже ловких и сильных акробатов. Позже Милаев записался в народный цирк.

«Что такое народный цирк? Это как клуб был в то время. Бесплатный. Где молодежь приходит и смотрит, насколько ему это понравится. Кто жонглер, кто акробат, кто прыгун, кто гимнаст. Все выбирали. Его посмотрели и приняли уже в систему "Союзгосцирка". Он работал. Художественно-акробатическая труппа называлась ЖАК. Женя, Артур, Костя - первые буквы имен», - объясняет сын Евгения Милаева Александр.

Первым номером Милаева в цирке стали перши, то есть работа на длинных шестах из легкого металла. Но он мечтал создать еще более уникальную работу. В этом его помогла супруга Наталья. Она была костюмером, но не побоялась стать эквилибристкой и войти в номер к мужу. Вместе они и придумали уникальные трюки с лестницей.

Жанр был новый, сложный и очень опасный. В его основе был всем известный сегодня жанр антипод - то есть жонглирования ногами. Только в номере Милаева надо было не жонглировать, а наоборот, долго держать в балансе тяжелый предмет - лестницу, по которому наверх залезали другие артисты для выполнения своих элементов. Затем нижний убирал ногу и держал лестницу в прямом смысле слова «одной левой», а потом начинал раскручивать. В это сложно поверить, но Евгений Милаев держал эту лестницу, даже когда ему было уже за 70.

Со дня рождения артиста исполнилось 110 лет. Но его номер так никто и не смог повторить. В чем же был его секрет? Смотрите новый выпуск программы «Легенды цирка» на телеканале «Звезда».