Современный и маневренный: американские СМИ отметили превосходство российского Су-35 над F-15EX

Российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит по своим техническим возможностям американский F-15EX. Такое заключение сделали эксперты журнала Military Watch.

В статье речь идет о тендере, в котором участвуют оба самолета, за право оказаться на службе у Военно-воздушных сил Индии. По оценке авторов материала, гораздо больше шансов имеет отечественный истребитель.

Эксперты подчеркивают, что даже несмотря на более высокую скорость, которую развивает F-15EX (2,5 Маха против 2,25 Маха на Су-35С), он проигрывает российскому аппарату, поскольку тот оснащен более мощным радаром «Ирбис-Э».

Кроме того, у Су-35 более современное вооружение. Это позволяет ему поражать до восьми и отслеживать до 30 воздушных целей. А вот американская машина, в отличие от российского оппонента, не может похвастаться наличием в арсенале гиперзвуковой ракеты.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе. Самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух - воздух», а также «воздух - поверхность». Разработан в ОКБ Сухого.