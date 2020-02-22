США не выдали визу еще одному российскому дипломату для посещения ООН

Соединенные Штаты не выдали визу Георгию Михно, заместителю постпреда России при ООН, занимающемуся вопросами новых вызовов и угроз. Михно должен было выступать на сессии, посвященной проблемам антитеррора. Вместо него слово на сессии пришлось брать постпреду Василию Небензе.

Он отметил, что отсутствие в зале Михно является очередным результатом невыполнения страной пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз.

«Такие действия наносят серьезный ущерб репутации США, а также Организации и многосторонним усилиям на направлении антитеррора» - заявил Небензя.

Вашингтон не первый раз препятствует проведению мероприятий в штаб-квартире ООН. С начала текущей Генассамблеи США уже отказали в выдаче визы 18-ти российским делегатам. Документы не позволяют оформить и дипломатам других стран, в том числе Ирана и Венесуэлы.