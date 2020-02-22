Назван неожиданный сценарий происхождения Земли

Исследователи Копенгагенского университета в Дании выдвинули теорию, согласно которой Земле на формирование в качестве планеты потребовалось всего около пяти миллионов лет. До сих пор считалось, что в несколько раз больше.

Дело в том, что по своему составу Земля отличается от других планет Солнечной системы - в ней содержится гораздо меньше изотопа железа Fe54, который часто встречается в составе метеоритов. Если бы планета формировалась согласно принятым ранее моделям, то в нее ударило бы гораздо больше метеоритов, и это отразилось бы на содержании в земной коре изотопов Fe54, сообщает Science Alert.

Современная наука не располагает точными данными о формировании планеты. Общепринятая теория описывает лишь основные принципы. Согласно ей, космическая пыль и метеориты, притянутые гравитацией звезды, постепенно сформировались в протопланетный диск вокруг Солнца. Из этого диска затем сформировались планеты, поэтому все вращаются примерно в одной плоскости вокруг светила. Земля же, как и другие планеты, должна была формироваться благодаря притягиваемой межзвездной пыли и столкновениям с метеоритами.

Ученые отмечают, что быстрое формирование планеты может влиять на появление жизни на ней.

«Вода в таком случае может быть просто побочным продуктом процесса», считает космохимик Мартин Биззаро.

По словам ученого, если теория раннего формирования верна, и подобные процессы проходят везде во Вселенной, то это может помочь нам найти другие планеты с жизнью