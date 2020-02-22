«Два моих дяди остались инвалидами до конца жизни»: Фетисов о ранениях его родственников на Войне

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли - знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов принял участие в проекте «Дорога памяти», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рассказывая о своих близких, участвовавших в борьбе с фашистами с 1941 по 1945 годы, Фетисов рассказал о тяжелых ранениях, которые получили оба его дяди, ушедшие на фронт вместе со своим отцом.

«Мой дед, Фетисов Максим Степанович. Участник двух войн - Первой мировой и Второй мировой войны. Ушел в 1941-м, вместе с двумя своими старшими сыновьями, Петром и Николаем, на войну. Вернулись все трое. Два моих дяди пришли раненые, достаточно серьезным образом. Были инвалидами до конца жизни. Я навеки сохранил память о них, и прошу вас сохранить память о своих героях», - поделился ведущий программы «Фетисов» на канале «Звезда».

Стать участником масштабного проекта «Дорога памяти» может каждый, кто хочет увековечить память о своих родственниках - фронтовиках и тружениках тыла - для будущих поколений. Для того, чтобы добавить фото своего родственника-ветерана в мультимедийную галерею, нужно зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Далее выбрать фотографию фронтовика и загрузить ее в базу данных. Галерея будет располагаться на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».