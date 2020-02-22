Более 4 миллиардов рублей получат НКО от Фонда президентских грантов

Более двух тысяч проектов некоммерческих организаций (НКО) стали победителями первого конкурса, который провел Фонд президентских грантов. Как сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, победителям будет выделено более четырех миллиардов рублей. Средства они получат уже в ближайшие дни.

По количеству проектов-победителей и сумме грантов первое место получило направление «Сохранение исторической памяти».

«В первую очередь, это связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса поддержано 314 проектов, приуроченных к этой памятной дате, на общую сумму 763 миллиона рублей», - уточнил Кириенко.

С учетом поддержанных в прошлом году, будет реализовано 469 проектов, посвященных Победе, а общая сумма поддержки составляет более одного миллиарда рублей.

Интересно, что московских НКО среди победителей только 3%. Еще 8% из них зарегистрированы в Москве, но они являются общероссийскими организациями. Это означает, что все полученные победителями деньги будут использованы на территории России. Доля региональных НКО составляет 89%, значимое количество из них представило проекты в малых городах и сельских территориях.