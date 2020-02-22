Для разъяснения сути поправок в Конституцию РФ привлекут сто тысяч волонтеров

Члены Ассоциации волонтерских центров проведут разъяснительные беседы для граждан, посвященные сути поправок в Конституцию РФ. Мероприятия пройдут в точках массовых скоплений людей, таких как парки, площади и торгово-развлекательные центры.

Об этом сообщили 21 февраля в Центризбиркоме. Согласно сообщению, приведенному РИА Новости, волонтеры две недели до дня предстоящего голосования будут информировать население о содержании конституционных поправок и о голосовании по вопросу их принятия. Сами волонтеры предварительно пройдут обучающие курсы.

Для осуществления проекта будут открыты несколько тысяч площадок информирования на открытом воздухе и внутри помещений.

Соглашение с волонтерской ассоциацией заключила председатель ЦИК Элла Памфилова. Согласно ее словам, добровольцы будут не только описывать сущность поправок, но и рассказывать гражданам об их правах и возможностях. Также будет разъясняться процедура голосования и даваться информация о местах его проведения.

Для участия в проекте требуется привлечь около 100 тысяч волонтеров по России.

Проект поправок в Конституцию РФ был внесен в Госдуму Владимиром Путиным и принят в первом чтении 23 января 2020 года. Предложенные поправки были основаны на проекте изменений, анонсированных президентом в послании Федеральному собранию 15 января.