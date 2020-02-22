Россия поможет странам Центральной Азии бороться с поставками оружия для террористов

Россия активно поддерживает запущеный ООН проект техсодействия странам Центральной Азии в области противодействия незаконному обороту оружия и его поставок террористам. В рамках этой деятельности РФ финансирует первый этап проекта, а также намерена оказывать профессиональную помощь в его реализации. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Российская Федерация выделила полмиллиона долларов США на реализацию первой фазы проекта. Намерены также по необходимости оказывать экспертную поддержку в рамках его реализации», - заявил Небензя.

Россия начала работу в области борьбы с поставками вооружения террористам еще в 2017 году, сообщается на станице постоянного представительства РФ при ООН. Следом за принятой тогда резолюцией СБ 2370 та же проблематика была в обновленных Мадридских принципах по борьбе с иностранными террористами-боевиками и резолюциях СБ 2462 и 2482. Как отмечается, согласно этим резолюциям, страны должны ввести уголовную ответственность за незаконный оборот оружия и взрывчатки, а также запретить производство немаркированного или некорректно маркированного оружия.