Родственники летчика-героя Таранчиева передали архивные документы для «Дороги памяти»

Родственники Героя Советского Союза командира штурмовика Ил-2 Исмаилбека Таранчиева принесли фотографии и фронтовые письма на пункт оцифровки документов для проекта «Дорога памяти», открытый на объединенной российской военной базе в городе Кант.

В ходе посещения пункта оцифровки помимо архивных документов летчика-героя в общую базу данных были загружены фотографии и письма военных лет других жителей родного села Таранчиева Беш-Кунгей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923-го в селе Беш-Кунгей. После учебы в 3-й Чкаловской военной авиационной школы пилотов участвовал в боях Великой Отечественной войны, совершив 35 боевых вылетов. 18 марта 1944 года, выполняя боевую задачу под Нарвой, его самолет Ил-2 был подбит. Экипаж младшего лейтенанта Исмаилбека Таранчиева и воздушного стрелка Алексея Ткачева принял решение направить свой горящий самолет на танковую колонну немецко-фашистских захватчиков.

«Дорога памяти» - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Проект Министерства обороны РФ посвящен 75-летнему юбилею Победы.