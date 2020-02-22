«Защищал Дорогу жизни»: юнармеец рассказал о наградах своего прадеда

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном участникам Великой Отечественной войны, о наградах своего прадеда рассказал юнармеец Дмитрий Новиков. Великая Отечественная война застала краснофлотца Новикова в Подмосковье, который записался на фронт добровольцем.

«Во время блокады Ленинграда он защищал Дорогу жизни, выполнял приказы, терпел голод и холод, смотрел на обстрел из немецких орудий. За то, что он помогал вытаскивать людей из провалившегося под лед грузовика его наградили медалью "За оборону Ленинграда"», - повествует мальчик.

Далее по рассказу юнармейца, в 1943 году Новиков отправился в Мурманскую область, чтобы оборонять северные границы. Впоследствии его наградят медалью «За оборону советского Заполярья».

Также мальчик поведал историю, которая спасла прадедушке жизнь.

«Служа на корабле моряком прибыл приказ - сопровождать английский корабль. Все должны быть в новой форме. Но одному моряку ее не хватило. Им и оказался мой прадедушка и его оставили. Но корабль далеко не ушел. Через два часа на них напал английский корабль. Весь экипаж погиб. Это нелепая случайность спасла моему прадедушке жизнь», - рассказал юнармеец.

Удивительные истории мужества, доблести, храбрости и героизма фронтовиков Великой Отечественной войны с каждым днем пополняют раздел «Дорога памяти» на сайте Минобороны России. Рассказать о своем родственнике может любой желающий. Для этого необходимо зайти в данный раздел, загрузить фото и данные об участнике Великой Отечественной войны. После проверки они войдут в одноименную мультигалерею, которая строится в филиале Центрального музея ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.