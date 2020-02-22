Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

В Убинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Жертвами аварии стали четыре человека, двое из них - дети.

Автомобиль Opel Astra нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик DAF. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУМВД Новосибирской области.

Авария случилась вчера, 21 февраля, в 21:00 по местному времени (17:00 по Москве) на 1205 километре автодороги Р-254 «Иртыш». Водитель машины, выехавшей на встречную полосу, двигался со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска.

Водитель автомобиля и два ребенка, находившихся на пассажирских местах, погибли на месте. Женщина, также находившаяся в Opel Astra, скончалась после госпитализации, в больнице.