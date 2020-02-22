Стала известна дата запуска первого спутника «Арктика-М»

Стала известна дата запуска первого спутника «Арктика-М2, созданного для мониторинга климата в зоне Арктики, а также ее окружающей среды. По информации, представленной РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, спутник собираются запустить в декабре этого года.

«Арктика-М», согласно указанным данным, будет запущен вместе с ракетой-носителей «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Пуск намечен на 9 декабря.

В августе прошлого года в материалах Роскосмоса, размещенных на сайте госзакупок, сообщалось о переносе запуска второго спутника «Арктика-М» с 2021 года на 2023.

В российской федеральной космической программе ранее были обозначены планы запусков еще трех спутников для мониторинга Арктики. Сделать это предполагалось в 2023, 2024 и 2025 годах, но в настоящий момент контракт на производство аппаратов еще не заключен.